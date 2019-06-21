Выставка племенных животных пройдет в Подмосковье, в ней примут участие 34 сельскохозяйственные организации региона, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 21 июня.

«Состоится показ сельскохозяйственных животных из лучших племенных хозяйств Московской области», — рассказал Разин.

По его словам, на выставке также будет представлен инструментарий для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, кормовые добавки, молочное оборудование.

«Оценивать животных мы пригласили Торстена Ленка, судью международной категории, аналитика крупнейшей в Германии организации по племенному животноводству», — уточнил министр.

Он также добавил, что победителей ждут различные призы и подарки.

Мероприятие под названием «Звезды Подмосковья» состоится 28 июня в деревне Орлово Ленинского района.

В ноябре прошлого года Разин анонсировал улучшение условий содержания животных на фермах. В частности, речь шла об обустройстве более просторных стойл.