Новая крупная молочная ферма появилась в Подмосковье

Строительство нового крупного животноводческого комплекса на 1199 голов племенных коров завершилось в подмосковном городском округе Озеры, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО во вторник, 19 декабря.

«Объем инвестиций составил более 900 миллионов рублей. Реализация данного крупного проекта стала возможной после конструктивного диалога в рамках ПМЭФ», — рассказал Разин.

По словам министра, новый комплекс оснащен высокотехнологичными доильными залами, различными системами и программами комплексного управления поголовьем. Одна из отличительных особенностей проекта — беспривязное содержание животных, отметил чиновник.

По его словам, оборудование фермы позволит животным круглый год «оставаться в зоне максимального комфорта». Кроме того, корма изготавливает на комбикормовом заводе, который расположен на территории комплекса.

«Уровень планируемой молочной продуктивности на созданной ферме – не ниже 6 тысяч килограммов на корову в год», — заключил Разин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о необходимости развития молочной промышленности. По его словам, это перспективное направление и с точки зрения привлечения инвестиций. В ноябре Разин сообщил, что в следующем году объем производимого на территории области молока в разы увеличится.

