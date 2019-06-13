Власти Подмосковья отчитались о субсидиях для аграриев

Власти Подмосковья выплатили аграриям порядка двух миллиардов рублей с начала года, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, благодаря субсидиям посевная кампания в области завершилась в срок.

В конце апреля Разин сообщил о новых субсидиях в области агропромышленного комплекса, в частности, молочного скотоводства.

В сентябре прошлого года подмосковным аграриям выделили дополнительные субсидии на общую сумму более 184 миллионов рублей. Губернатор Андрей Воробьев неоднократно говорил о важности сельского хозяйства для экономики региона. По его словам, за последние несколько лет фермеры добились больших успехов. Он также положительно оценил работу профильного ведомства, которое разработало эффективные меры поддержки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!