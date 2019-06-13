Власти Подмосковья отчитались о субсидиях для аграриев

Власти Подмосковья выплатили аграриям порядка двух миллиардов рублей с начала года, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру».
По его словам, благодаря субсидиям посевная кампания в области завершилась в срок.
В конце апреля Разин сообщил о новых субсидиях в области агропромышленного комплекса, в частности, молочного скотоводства.
В сентябре прошлого года подмосковным аграриям выделили дополнительные субсидии на общую сумму более 184 миллионов рублей. Губернатор Андрей Воробьев неоднократно говорил о важности сельского хозяйства для экономики региона. По его словам, за последние несколько лет фермеры добились больших успехов. Он также положительно оценил работу профильного ведомства, которое разработало эффективные меры поддержки.