Новые направления поддержки аграриев разработали в Подмосковье

Новые направления государственной поддержки предусмотрены правительством Подмосковья в области агропромышленного комплекса, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент Ленты.ру в четверг, 25 апреля.

«Сто миллионов рублей — это субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления для приобретения высокобелковых кормов. И 30 миллионов рублей ежегодно на 2019-2021 годы — субсидии на приобретение молодняка овец молочного направления продуктивности», — рассказал он.

В начале месяца Разин анонсировал сельскохозяйственный эксперимент — в регионе начнут выращивать подсолнечник. Запланировано засеять территорию в Серебряных Прудах.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно отмечал, что экономический рост региона во многом обеспечивается за счет сельского хозяйства. По его словам, власти уделяют развитию этого направления пристальное внимание. Он также отметил, что за последние годы подмосковные аграрии добились больших успехов.

