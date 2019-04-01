Сельскохозяйственный эксперимент поставят в Подмосковье

Эксперимент по выращиванию подсолнечника проведут на территории Московской области в этом году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит РИАМО в понедельник, 1 апреля.

«В рамках эксперимента в этом году будем сеять подсолнечник на маслосемя. Прогноз размещения этой культуры составляет около 100 гектаров в Серебряных Прудах», — сказал Разин.

По его словам, для эксперимента специально подобрали сорта подсолнечника, которые можно выращивать в области.

В октябре прошлого года власти региона заключили соглашение о создании селекционно-семеноводческого центра на территории Серебряных Прудов и Зарайска. Инвестиции в проект могут составить более одного миллиарда рублей. Ожидается, что центр будет обеспечивать семенами масличных, злаковых и кормовых культур не только Подмосковье, но и другие регионы.

Ранее в понедельник Андрей Разин сообщил, что в этом году посевные площади увеличат на 30 тысяч гектаров, это касается всех видов сельхозкультур. Посевная стартует во второй половине месяца.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно отмечал, экономический рост региона во многом обеспечивается за счет сельского хозяйства. По его словам, власти заинтересованы в развитии этой отрасли. Он отметил, что специалисты профильного ведомства разработали различные варианты поддержки аграриев и фермеров. Кроме того, в области на постоянной основе проводятся ярмарки, где можно попробовать местную продукцию.