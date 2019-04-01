В Подмосковье увеличат посевные площади

Посевные площади в Подмосковье увеличат в этом году на пять процентов, это касается всех видов сельхозкультур, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в понедельник, 1 апреля.

«Если сравнить с объемами озимого и ярового сева прошлого года, мы в этом году плюсуем более 30 тысяч гектаров. Также мы прибавляем и по картофелю, и по овощам», — сказал Разин.

Он добавил, что в этом году приоритет будет отдаваться семенам более высоких репродукций, а также сортам подмосковной селекции озимых и яровых зерновых культур. Посевная стартует во второй половине апреля, а завершить массовый сев аграрии планируют до 22 мая.

Увеличение площадей потребует больше ресурсов, уточнил министр. Так, к работам планируется привлечь около семи тысяч тракторов.

В августе прошлого года Андрей Разин высоко оценил урожайность зерновых и зернобобовых культур.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал сельское хозяйство важной составляющей экономического роста. По его словам, местные аграрии за последние годы добились больших успехов. Он напомнил, что власти ежегодно увеличивают финансовые вливания в эту отрасль.