Дороговизна Неймара отпугнула «Реал»

Руководство мадридского «Реала» отказалось от покупки нападающего парижского ПСЖ Неймара. Об этом сообщает Cadena COPE.

По информации издания, мадридцы не собираются бороться за бразильца. «Сливочные» скорее заключат контракт с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе, чем купят Неймара за 300 миллионов евро. Отмечается, что «Реал» уже совершил несколько трансферов и почти укомплектовал команду на следующий сезон.

В конце мая сообщалось, что «Реал» готов предложить Неймару 70 миллионов евро в год (191,8 тысячи евро в день). Руководство ПСЖ в свою очередь готово продать бразильца, если получит выгодное предложение. Сам футболист также хочет уйти из парижской команды, а его агент Пини Захави начал искать ему новый клуб в Испании.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.

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