Гройсман ответил на обвинения Тимошенко

Украинская газотранспортная система (ГТС) не будет приватизирована, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что ГТС является собственностью государства и украинского народа. «Разговоры о приватизации — ложь некоторых политиканов. Правительство не принимало таких решений», — добавил политик.

Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила Гройсмана, экс-президента страны Петра Порошенко и председателя «Нафтогаза» Андрея Коболева в доведении до искусственного банкротства ГТС Украины. «Нашу ГТС абсолютно бесплатно передают неизвестно кому. Это, по сути, приватизация, только без денег», — заявила она.

В начале июня депутат Верховной Рады Вадим Рабинович предрек украинской ГТС судьбу металлолома с 2020 года. По мнению политика, это произойдет, если страна не подпишет соглашение с Россией.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. В Киеве опасаются, что после запланированного «Газпромом» запуска газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» ГТС Украины окажется полностью невостребованной. Также Украина в случае прекращения транзита российского газа может столкнуться с проблемами в работе своей ГТС, поскольку в подземных хранилищах, помимо газа, который отбирается при эксплуатации в период потребления, также хранится буферный объем газа. Это минимальный необходимый технологический объем, который находится в хранилищах для поддержания бесперебойной работы и не подлежит отбору.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!