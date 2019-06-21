Украинскому депутату припомнили слова о расстреле автобусов из Донецка

Члену украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илье Киве припомнили предложение расстреливать автобусы, следующие из Киева в Донецк и обратно. Соответствующие билборды с фотографией депутата и его цитатой появились на улицах Одессы, пишет «Таймер».

«Была бы моя воля, я бы расстреливал автобусы Донецк — Киев и Киев — Донецк», — написано на плакатах.

Всего в городе было развешено более 200 таких надписей. Имена авторов акции неизвестны.

Материалы по теме «Украине необходима чистка власти от идиотов» Депутат Рады Рабинович — о тайне Савченко и неизбежном примирении Киева и Москвы

В партии, где состоит Кива, случившееся назвали провокацией и черным пиаром. «Очевидно, злоумышленниками являются политические оппоненты, целью которых является унижение, искажение соображений и представлений избирателей о политической партии в целом и её персоналий в частности», — сказал депутат от «Оппозиционной платформы» Николай Скорик.

Он также потребовал от городского главы Одессы Геннадия Труханова и правоохранительных органов провести проверку по факту появления плакатов и наказать виновных.

О желании расстреливать пассажирские автобусы Кива написал в своем Facebook-аккаунте весной 2015 года. В то время он занимал должность замначальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области. «Была бы моя воля, я расстреливал бы этих путешественников в ДНР, любителей референдумов и парадов украинских военнопленных. Только жесткая позиция общества заставит Донбасс отрезвиться», — заявил нардеп.

Кива известен скандальными заявлениями. Так, в июле 2017-го, работая советником главы МВД, он пообещал устроить «красный террор» на Украине. А в декабре 2016 года депутат заявил, что жителей Донбасса необходимо насильно украинизировать. По его мнению, для воспитания любви к Украине можно применять любые методы.

Кива собирается участвовать в выборах в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!