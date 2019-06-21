Российский губернатор вызвался оплатить штрафы за экоактивистку

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал оплатить штраф экоактивистки Александры Королевой, на которую завели пять уголовных дел за отказ признать статус организации «Экозащита», внесенной в реестр иностранных агентов. О готовности оказать финансовую помощь россиянке Алиханов заявил в видеообращении, опубликованном в Instagram-аккаунте политика.

На опубликованных кадрах Алиханов заявляет о своем намерении встретиться с коллегами Королевой из Калининграда и внести свою «финансовую лепту» в погашение штрафов, за которые в отношении экоактивистки были возбуждены уголовные дела.

Фото опубликовано @aaalikhanov

«Призываю всех наших неравнодушных к вопросам экологии граждан и предпринимателей помочь Александре Евгеньевне погасить долги. Хочу сказать, что наше министерство природных ресурсов и экологии очень положительно характеризует Александру Евгеньевну, она очень профессиональный человек», — отметил Алиханов.

На Королеву было заведено пять уголовных дел по части 2 статьи 315 УК («Злостное уклонение от исполнения судебного решения») за неуплату штрафов из-за нарушений закона об иностранных агентах, сообщается на сайте «Экозащиты».

Организацию включили в реестр иностранных агентов в 2014 году, но свой статус она признавать отказалась. С 2016-го по 2017 год мировой суд в Калининграде пять раз оштрафовал организацию: два раза за невыполнение в срок законного предписания (часть 1 статьи 19.5 КоАП) и три раза за непредоставление сведений НКО, выполняющей функции «иностранного агента» (19.7.5–2 КоАП).

Организацию основали в 1989 году. Она выступает против строительства атомных станций и загрязнения окружающей среды угольной промышленностью, а также за сохранение благоприятной окружающей среды и экологическое образование.

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