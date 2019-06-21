ЦБ рассказал об уязвимости российских банков

Банк России проверил 75 банков на выполнение требований кибербезопасности в 2019 году и нашел нарушения во всех кредитных учреждениях. Такое заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.
По словам главы Центробанка, выявленные нарушения не критические, но в будущем могут стать серьезными, если финансовые институты не придадут этому значения.
В целом, по словам Набиуллиной, в российском обществе существует пренебрежение вопросами кибербезопасности, в частности, в финансовом секторе. При этом она отметила, что уровень этой угрозы достаточно высокий, и для того, чтобы быть эффективными, нужно это осознать.
Банк России получил полномочия осуществлять надзор за финансовыми институтами в выполнении требований кибербезопасности в 2018 году. За прошлый год регулятор проверил 58 кредитных учреждений. В апреле текущего года зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что регулятор намерен проводить стресс-тестирование банков на киберугрозы.