ЦБ рассказал об уязвимости российских банков

Банк России проверил 75 банков на выполнение требований кибербезопасности в 2019 году и нашел нарушения во всех кредитных учреждениях. Такое заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

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По словам главы Центробанка, выявленные нарушения не критические, но в будущем могут стать серьезными, если финансовые институты не придадут этому значения.

В целом, по словам Набиуллиной, в российском обществе существует пренебрежение вопросами кибербезопасности, в частности, в финансовом секторе. При этом она отметила, что уровень этой угрозы достаточно высокий, и для того, чтобы быть эффективными, нужно это осознать.

Банк России получил полномочия осуществлять надзор за финансовыми институтами в выполнении требований кибербезопасности в 2018 году. За прошлый год регулятор проверил 58 кредитных учреждений. В апреле текущего года зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что регулятор намерен проводить стресс-тестирование банков на киберугрозы.

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