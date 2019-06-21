Россиян запретили унижать и ругать матом за долги

Саморегулируемая организация «МиР» разработала стандарт взыскания просроченного долга для сотрудников микрофинансовых организаций (МФО) и коллекторских агентств. Правила уже утвердил Центробанк, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Такой документ разработан впервые и будет обязательным для исполнения участниками «МиР». Необходимость в нем связана с ростом числа жалоб от клиентов МФО. В стандарте, в частности, прописаны правила общения взыскателя с должником. Например, сотрудник МФО должен обращаться к собеседнику «исключительно на вы», не вправе унижать честь и достоинство должников, оскорблять их и использовать ненормативную лексику, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

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Кроме того, стандарт разрешает сотрудникам МФО и коллекторам взаимодействовать только с теми третьими лицами, которых сам должник указал в качестве возможного участника процесса взыскания. При этом если собеседник выражает несогласие в любой форме, взаимодействие с ним должно быть сразу же прекращено. Также работникам микрофинансовых организаций запрещается представляться сотрудниками государственных органов или органов местного самоуправления — они обязаны сразу же сообщить, какую конкретно организацию они представляют.

По данным регулятора, в первом квартале 2019 года он получил 6,8 тысячи жалоб на микрофинансовые организации, что на 33,1 процента больше, чем в январе — марте 2018 года. При этом основной причиной остаются действия по взысканию просроченной задолженности — они составляют 52 процента от общего числа жалоб на МФО.

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