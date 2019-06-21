«КИНО OKKO» покажет премьеру музыкального фильма Тома Йорка

26 июня состоится эксклюзивная мировая премьера нового короткометражного музыкального фильма ANIMA от фронтмена легендарной группы RADIOHEAD Тома Йорка и известного американского кинорежиссера Пола Томаса Андерсона. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO».

Премьера фильма будет транслироваться только один раз в более чем 20 кинотеатрах IMAX по всему миру — от Великобритании до Австралии и США. В России 15-минутное видео будет представлено в двух кинотеатрах Объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино»): «Формула Кино на Кутузовском» в торгово-развлекательном центре «Океания» в Москве и «Формула Кино Галерея» в торгово-развлекательном центре «Галерея» в Санкт-Петербурге.

«Короткометражный музыкальный фильм в IMAX — пока еще новый формат для российских зрителей. Премьера ANIMA в IMAX станет большим событием не только для музыкальной, но и для киноиндустрии — сочетание зрелищных спецэффектов, режиссерского таланта Пола Томаса Андерсона с неповторимой музыкой Тома Йорка будет создавать особую эмоциональную атмосферу именно в кинотеатрах IMAX, — прокомментировала новость директор по маркетингу IMAX Russia & CIS Ольга Пильникова. — Мы рады объявить о том, что несколько российских залов IMAX также участвуют в мировом премьерном показе, и надеемся, что наши зрители по достоинству оценят новый формат».

«Мы рады предложить гостям наших кинотеатров разнообразный контент, в том числе и нестандартный. Подобные показы стимулируют интерес аудитории, которая может и не знать всех преимуществ просмотра контента на большом экране в формате IMAX, — сказала директор по репертуарному планированию объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO» Елена Захарова. — Они могут не знать про современные технологические новшества, которые позволяют получить уникальный и ни с чем не сравнимый пользовательский опыт. Мы рады, что для мировой премьеры были выбраны кинотеатры нашей сети. Мы надеемся, что этот опыт позволит расширить кинотеатральную аудиторию и сделать из наших площадок центры притяжения для людей, вне зависимости от их предпочтений или интересов».

Фильм полностью конвертирован в формат IMAX®: качество изображения и звука специально адаптированы с помощью фирменной технологии IMAX DMR® (Digital Re-mastering – цифровое преобразование). Кристально-чистое изображение в сочетании с четко выверенной геометрией залов IMAX и мощным цифровым звуком — все это создает уникальную атмосферу, которая переносит зрителей буквально внутрь самого действия музыкального видео.

Премьерные показы пройдут 26 июня в 19 часов 30 минут бесплатно по предварительной регистрации. Гостям московской премьеры новый музыкальный короткометражный фильм представит ви-джей MTV Александр Анатольевич, а после показа картину обсудит кинокритик и руководитель отдела культуры «Ленты.ру» Денис Рузаев. Зрители заранее могут познакомится с тизером фильма ANIMA.

Премьерные показы пройдут 26 июня в 19 часов 30 минут бесплатно по предварительной регистрации на сайте объединенной киносети.