Зрители сети кинотеатров «КИНО OKKO» первыми увидят фильм о подлодке «Курск»

В кинотеатрах объединенной сети «КИНО OKKO» («СИНЕМА ПАРК» и «ФОРМУЛА КИНО») в сотрудничестве с кинопрокатной компанией «Экспонента Фильм» пройдут премьерные показы первого в мире художественного фильма про трагические события подводной лодки «Курск». Об этом говорится в сообщении объединенной сети кинотеатров.

Продюсерами картины выступили Люк Бессон («Пятый элемент», «Валериан и город тысячи планет», «Такси», «Перевозчик: Наследие», «Заложница», «Леон»), Ариэль Зейтун («Опасная игра Слоун», «Красотки») и Фабрис Дельвиль («Господин Никто», «Коко до Шанель», «Маленький Николя»).

Сюжет новой ленты режиссера-постановщика Томаса Винтерберга основан на романе Роберта Мура «Время умирать» (2002 год). «В мире, в котором мы живем, царит недоверие между странами и континентами. Но есть мир, где уважение к личности играет большую роль. Мы говорим о мире кино и искусства, который рушит культурные и языковые барьеры и соединяет поколения.

Роберт Мур написал книгу о реальных людях, основываясь на фактах. Он встречался с семьями погибших и общался с ними. Мы же взяли историю и персонажей из его книги и перенесли все это в художественный мир. Мы хотели сохранить все основные факты, но не нужно забывать, что «Курск» в первую очередь художественный фильм», — рассказал Томас Винтерберг.

Автором сценария стал Роберт Родат, известный по работе над такими картинами, как «Спасти рядового Райана» и «Патриот».

Главные роли в фильме исполнили обладатель премии «Оскар» Колин Ферт («Король говорит!», «Одинокий мужчина», «Kingsman»), обладательница «Золотой пальмовой ветви» Леа Сейду («Жизнь Адель», «007: Спектр»), двукратный номинант на премию «Оскар» Макс фон Сюдов («Остров проклятых», «Стыд», «Седьмая печать», «Причастие»), Маттиас Шонартс («Красный воробей», «Вдали от обезумевшей толпы», «Большой всплеск») и Микаэль Нюквист («Девушка с татуировкой дракона», «Миссия невыполнима: протокол Фантом»), для которого съемки в фильме «Курск» стали последними в актерской карьере (Микаэль погиб в 2017 году после года борьбы с раком легкого).

Премьерные показы пройдут во всех 30 городах присутствия кинотеатров объединенной сети 23 июня в 18:00. В широкий прокат картина выйдет 27 июня.

