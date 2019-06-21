Заявивший об отстреле оленей саамский активист пожаловался на давление

Саамский активист Андрей Данилов, который заявил об охоте на территориях выпаса оленей в Мурманской области, обвинил сотрудников областной прокуратуры в оказании давления. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на правозащитницу Ольгу Подоплелову.

По ее словам, активиста дважды за неделю вызывали в прокуратуру, чтобы опросить об отстреле животных. Однако большая часть вопросов природоохранной прокуратуры касалась работы Фонда саамского наследия и развития, в котором работает Данилов. Следователи спрашивали его о возможных связях Фонда с совхозом «Оленевод», который выпасает оленей на месте для охоты, а также о родственниках активиста.

Также в прокуратуре поставили под сомнение право Фонда представлять интересы народа саами. «Когда мы заявили, что при выделении охотучастка был нарушен принцип свободного, предварительного и осознанного согласия при принятии решения, затрагивающего интересы коренного малочисленного народа саами, нам задали вопрос: "Вы сами этот принцип придумали?"» — сказала Подоплелова.

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После беседы в природоохранной прокуратуре области активиста вызвали в прокуратуру Мончегорска. Фонд саамского рассматривает происходящее как давление на Андрея Данилова в связи с его правозащитной деятельностью.

24 мая Андрей Данилов обратился к уполномоченному по правам человека в Мурманской области Михаилу Шилову, чтобы узнать о своем приоритетном праве на промысел, как представителю малочисленного народа саами. В ответ омбудсмен рекомендовал проживающим в регионе саами доказать свое происхождение в суде.

В январе 73 гектара тундровых земель в Ловозерском районе Мурманской области на 30 лет передали региональным Минприроды и белгородскому охотничьему клубу БЗРК. На этой территории саами пасут оленей.

Саами (саамы) — малочисленный финно-угорский народ, проживающий на севере Европы. По оценкам Саамского парламента Финляндии (представительный орган культурного самоуправления), численность саами составляет от 60 до 80 тысяч человек. В России проживает около двух тысяч представителей этого народа.

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