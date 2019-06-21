США обвинили Россию в желании поменять мировой порядок

Министерство обороны США ответило России на критику плана по развертыванию дополнительных войск на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В Пентагоне пояснили, что действия США не являются провокацией, а войска в регионе предназначены для оборонительных целей. Кроме того, американская сторона обвинила Россию в стремлении «пересмотреть мировой порядок и отвергнуть международную систему, которая обеспечила мир на протяжении десятилетий».

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«Россия стремилась использовать хаос и развивать свое влияние, выходя за пределы ближнего зарубежья. В особенности, на Ближнем Востоке», — добавили в министерстве.

18 июня стало известно, что тысяча американских военных отправится на Ближний Восток. Решение было принято в связи с обвинениями Вашингтоном Ирана в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

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