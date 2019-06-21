Российские ученые показали робота-художника

Ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ представили робота-художника, который способен рисовать реалистичные картины на холсте. Об этом сообщается на официальной странице Минобрнауки в Facebook.

Робот оснащен автоматической кистью, которая работает на высокоточных насосах. Машина смешивает основные краски в специальном смесителе, который создан с помощью технологий 3D-печати и соединен с полой кистью. «Вторым существенным элементом научной новизны проекта является особый алгоритм синтеза векторной карты мазков на основе исходного растрового изображения. В конечном итоге это позволяет достичь высокого качества и плотности отрисовки, а также существенно увеличить производительность робота», — пояснил научный руководитель команды разработчиков Денис Бутусов.

В будущем разработку планируют задействовать в реставрационных работах памятников искусства и архитектуры. «Его главной задачей станет проведение работ по реставрации, документированию, неразрушающему контролю и мониторингу состояния памятников истории и культуры с использованием новейших лазерных, оптико-электронных и аддитивных технологий, разработанных в ЛЭТИ», — сообщили в министерстве.

В конце апреля президент России Владимир Путин посетил Суворовское училище в Санкт-Петербурге. Курсанты показали ему разминку роботов, которые выполняли команды «упор лежа» и «встать на голову». Позже выяснилось, что роботы являются южнокорейской разработкой и продаются на eBay и Amazon.

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