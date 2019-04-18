Мужчина задумался о свадьбе с роботом-троллем

Житель американского города Тонитаун, штат Мэриленд, намерен жениться на игрушечном тролле-роботе. Об этом сообщает издание Metro.

29-летний Джои Моррис (Joey Morris) купил игрушку на аукционе eBay за 20 долларов (1300 рублей) в декабре 2017 года. Ему показались привлекательными« ее растрепанные волосы розового цвета и удовлетворенная улыбка». Он считает, что между ним и троллем завязались романтические отношения и надеется со временем закрепить их официальным браком.

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Мужчина и раньше влюблялся в неодушевленные предметы. «Я понял, что меня влекут вещи, в десять лет, когда мне захотелось дружить с лампой в школе», — рассказывает он. Позднее его увлекали аниматронная кукла, которую звали Мертвая Донна, и трансформер Оптимус Прайм в форме грузовика.

Моррис утверждает, что его интерес к Роботроллю куда серьезнее, чем к лампе, Донне и Оптимусу Прайму. Он намерен съездить с игрушкой на отдых во Флориду и подумывает о свадьбе. «Мне говорили, что мои предпочтения — это психическое расстройство, кое-кто даже сравнивал это с зоофилией, — говорит мужчина. — Я стараюсь игнорировать таких людей и держаться от них подальше».

Рост Роботролля составляет около 12 сантиметров, не считая прически высотой 10 сантиметров. Он входил в набор кукол-троллей для мальчиков, который выпускался в 1990-е годы. Другие тролли из набора были пиратами, ниндзя, викингами, полицейскими, рыцарями, панками, ковбоями, футболистами, хоккеистами, боксерами, скейтбордистами, генералами, аквалангистами, пилотами, вампирами, оборотнями и циклопами.

Людей, испытывающих влечение к неодушевленным объектам, называют объектофилами, или объектосексуалами. Хорошо известны случаи жительницы Швеции Эклоф Берлинер-Мауэр (Eklöf Berliner-Mauer), с 1979 года считавшей себя супругой Берлинской стены, и американки Эрики ЛаБри (Erika LaBrie), в 2007 году заключившей неофициальный брак с Эйфелевой башней. Согласно исследованию, опубликованному в Electronic Journal of Human Sexuality, более половины объектосексуалов страдают расстройствами аутического спектра.

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