Сбежавшего россиянина заподозрили в совершении тройного убийства

В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении тройного убийства. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

По версии следствия, 21 июня в доме города Выкса мужчина нанес топором ранения бывшим жене, теще и тестю. В итоге 41-летняя и 70-летняя женщины, а также 68-летний мужчина скончались. При этом находившейся в помещении 7-летней девочке телесных повреждений причинено не было. После совершения преступления нападавший скрылся.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ.

10 июня сообщалось, что в Якутии мужчина расстрелял семью соседей, убив трех человек, после чего скрылся и покончил с собой при задержании. В результате стрельбы погибли 38-летний мужчина, его 39-летняя беременная жена и 14-летняя дочь.

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