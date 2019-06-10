Россиянин совершил массовое убийство, обстрелял силовиков и покончил с собой

В Якутии мужчина расстрелял семью соседей, убив трех человек, после чего скрылся и покончил с собой при задержании. Об этом в понедельник, 10 июня, «Ленте.ру» сообщила Надежда Дворецкая, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По словам Дворецкой, в результате стрельбы погибли 38-летний мужчина, его 39-летняя беременная жена и 14-летняя дочь. Кроме того, ранения получила их 64-летняя родственница.

Массовое убийство произошло на дачном участке в поселке Угольный в Нерюнгринском районе республики в воскресенье, 9 июня, около 16:00. 60-летний мужчина из своего двуствольного охотничьего ружья ИЖ 12-го калибра открыл огонь по соседям — по предварительным данным, из-за давнего конфликта на бытовой почве. Расстреляв всю семью, он скрылся с места происшествия.

«Оперативники через несколько часов, около 06:00, смогли установить местонахождение подозреваемого — он находился на дачном участке в том же поселке Угольный, где не было людей. Он был блокирован, но на предложение сдаться ответил огнем по сотрудникам полиции и бойцам Росгвардии, а затем совершил самоубийство», — уточнила Дворецкая.

Она отметила, что уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство трех лиц, в том числе несовершеннолетнего ребенка и женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности», «Покушение на убийство четырех лиц» и «Незаконный оборот оружия» УК РФ. Мотив и все обстоятельства преступления будут установлены в ходе следствия. Раненая женщина проходит лечение, ее жизни ничего не угрожает.

Между тем, как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, мужчина не имел разрешения на хранение охотничьих ружей, а в 1998 году он был осужден как раз по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия. Двустволка, изъятая на месте его гибели, по официальному учету нигде не проходила.

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