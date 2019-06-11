Россиянин расстрелял четверых знакомых после ссоры

В Якутии местный житель открыл стрельбу, в результате которой погибли люди. Об этом во вторник, 11 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе МВД республики..

По данным агентства, инцидент произошел в селе Кирово Вилюйского района. Утром 11 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 54-летний мужчина, предположительно, в ходе бытового конфликта, ранил из огнестрельного оружия четверых своих знакомых в возрасте 45, 28, а также 27 и 26 лет.

Пострадавших доставили в фельдшерский пункт, где двое из них скончались от полученных ранений.

Отмечается, что в связи с отсутствием дорожного сообщения следственно-оперативной группе пришлось вылететь на место происшествия на вертолете.

В настоящее время подозреваемый задержан.

10 июня сообщалось, что в Якутии мужчина расстрелял семью соседей, убив трех человек, после чего скрылся и покончил с собой при задержании. В результате стрельбы погибли 38-летний мужчина, его 39-летняя беременная жена и 14-летняя дочь. Кроме того, ранения получила их 64-летняя родственница.

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