Президент Грузии отменила все встречи в Минске

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прерывает визит в Белоруссию в связи со столкновениями в Тбилиси. Об этом сообщает «Интерфакс».

Все мероприятия с ее участием, включая открытие II Европейских игр в Минске, отменены. Однако Зурабишвили провела встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Президент Грузии выразила сожаление из-за того, что пропускает церемонию открытия Европейских игр, однако «когда в Грузии нестабильная ситуация, президент должен быть в Тбилиси».

Ранее пресс-секретарь президента Грузии Хатия Моисцрапишвили сообщила журналистам, что Зурабишвили прерывает визит в Белоруссию в связи с беспорядками в Тбилиси.

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20 июня несколько тысяч участников протестующих начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали более 50 человек.

Министерство внутренних дел Грузии назвало протесты у парламента в Тбилиси попыткой массового государственного переворота. Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны.

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