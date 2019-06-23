Электрик с Урала разбогател на продажах советских БАДов в США

Уральский программист Андрей Коновалов, в прошлом работавший электриком на комбинате в Челябинской области, начал продавать в США мумие. Популярная в советское время биологически активная добавка приносит ему в месяц 50 тысяч долларов (более трех миллионов рублей по текущему курсу), пишет Forbes.

Коновалов родился в закрытом городе Озерск Челябинской области с населением 80 тысяч человек. Он учился на программиста в Южно-Уральском университете, а параллельно работал электриком на заводе «Маяк», который производит компоненты ядерного оружия.

В США Коновалов приехал в 2011 году по программе Work and Travel USA и, несмотря на плохое знание английского языка, решил остаться и поселился в Калифорнии.

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Идея для бизнеса возникла неожиданно. Коновалов следил за здоровьем и увлекся биодобавками. «Как-то друг рассказал мне про знакомого, который пьет что-то черное из Индии и выглядит благодаря этому лет на 10 моложе. Оказалось, он употребляет странную штуку под названием shilajit», — вспоминает 32-летний россиянин.

Коновалов тоже захотел попробовать шиладжит, однако индийская добавка оказалась дорогостоящей — 80 долларов (около пяти тысяч рублей) за 10 граммов. Почитав о шиладжите, он обнаружил, что по составу вещество напоминает алтайское горное мумие. Коновалов нашел в интернете частных продавцов горного бальзама из России и договорился о доставке пробной партии. На родине мумие стоило в десятки раз дешевле — порядка двух долларов за 15 граммов.

Начинающий предприниматель назвал свой продукт Natural Shilajit. Он придумал для мумие удобную упаковку и минималистичный дизайн и начал продавать его через сайт, Instagram и Facebook, запустил партнерские программы с блогерами. На начальном этапе ему понадобилось около трех тысяч долларов. На первых порах продажи российского БАДа приносили 2-3 тысячи долларов в месяц. Со временем Коновалов организовал поставку в небольшие магазины Лос-Анджелеса и сеть магазинов премиум-класса, в результате чего выручка выросла. В настоящее время Коновалов продает в месяц по 700 баночек с мумие, а также мед с этой добавкой. В ближайшем будущем он намерен наладить продажи мумие в другие страны.

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