Вебкам-модель применила язык жестов и разбогатела

Американка Кристал Риверс (Crystal Rivers) рассказала о том, как стала успешной вебкам-моделью благодаря тому, что выучила язык жестов. Своей историей она поделилась с Daily Star.

В настоящее время девушка зарабатывает в месяц в среднем от 2,3 тысячи до 4,5 тысячи фунтов стерлингов (от 190 до 377 тысяч рублей). Риверс признается, что в особо удачные периоды ей удается зарабатывать и семь тысяч фунтов стерлингов в месяц (около 587 тысяч рублей).

Свой успех модель во многом связывает с тем, что общается с клиентами в том числе и на языке жестов. Риверс выучила его еще в начальной школе, а первый раз применила, работая в «Диснейленде». «Когда я жестикулирую во время своих стримов, могу выглядеть глупо. Но зато все мои подписчики меня понимают», — признается девушка.

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Риверс утверждает, что несмотря на большой заработок, ее главным желанием остается помогать людям как с физическими, так и с психологическими проблемами. «У меня много подписчиков с жизненными трудностями. Я говорю с ними, хочу, чтобы они чувствовали, что их поддерживают. Я единственная вебкам-модель среди моих знакомых со знанием языка жестов. Я открываю перед людьми целый новый мир», — заключила американка.

В начале апреля порносайт xHamster опубликовал результаты опроса своих пользователей, который показал, что вебкам-модели пользуются наибольшей популярностью у верующих юзеров, которые готовы тратить на них большие суммы.

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