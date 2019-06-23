Выпускники военной академии на кортеже с лимузином Hummer возмутили россиян

Тоня Гагарина / ВКонтакте

Выпускники Костромской военной академии радиационной, химической и биологической защиты отпраздновали окончание учебы заездом на джипах и нескольких лимузинах по городским улицах. Поведение бывших курсантов возмутило часть жителей Костромы. Своим мнением они поделились в соцсетях.

Ролик с кортежем, возглавляемым белыми лимузинами, в том числе Hummer, появился в паблике «Кострома какая она есть» во «ВКонтакте». На видео выпускники вылезли из окон, сигналили и под радостные возгласы размахивали флагами войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Материалы по теме «Дрожь по телу и слезы» БДСМ-шоу, лезгинка и линейка на снегу. Последний звонок глазами выпускников

Шумное торжество не понравилось некоторым костромичам. Они посчитали поведение будущих военных недостойным, отмечает портал K1NEWS.RU, который приводит гневные отзывы местных жителей, недовольных «слишком шумными и роскошным выпускным».

«После выпуска вели себя крайне отвратительно: мусорили, орали, нецензурно выражались, задевали прохожих. Это не офицеры», — сделал вывод пользователь Святослав Варенцов. «Лицо нужно держать изначально. Настоящие защитники!» — с сарказмом отметила Елена Сорокина.

По мнению пользователя «ВКонтакте» Олега Ивашенкова, власти настолько дорожат учебным заведением, что ради «химдыма» перекрывают центр и «на многое глаза закрывают».

Впрочем, не все комментаторы видео негативно оценили поведение выпускников. Некоторые встали на их защиту, посчитав, что мучающимся от лишений на протяжении пяти лет студентам стоит делать скидку.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!