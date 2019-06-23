Выпускники военной академии на кортеже с лимузином Hummer возмутили россиян

Выпускники Костромской военной академии радиационной, химической и биологической защиты отпраздновали окончание учебы заездом на джипах и нескольких лимузинах по городским улицах. Поведение бывших курсантов возмутило часть жителей Костромы. Своим мнением они поделились в соцсетях.
Ролик с кортежем, возглавляемым белыми лимузинами, в том числе Hummer, появился в паблике «Кострома какая она есть» во «ВКонтакте». На видео выпускники вылезли из окон, сигналили и под радостные возгласы размахивали флагами войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
Шумное торжество не понравилось некоторым костромичам. Они посчитали поведение будущих военных недостойным, отмечает портал K1NEWS.RU, который приводит гневные отзывы местных жителей, недовольных «слишком шумными и роскошным выпускным».
«После выпуска вели себя крайне отвратительно: мусорили, орали, нецензурно выражались, задевали прохожих. Это не офицеры», — сделал вывод пользователь Святослав Варенцов. «Лицо нужно держать изначально. Настоящие защитники!» — с сарказмом отметила Елена Сорокина.
По мнению пользователя «ВКонтакте» Олега Ивашенкова, власти настолько дорожат учебным заведением, что ради «химдыма» перекрывают центр и «на многое глаза закрывают».
Впрочем, не все комментаторы видео негативно оценили поведение выпускников. Некоторые встали на их защиту, посчитав, что мучающимся от лишений на протяжении пяти лет студентам стоит делать скидку.