Неудачная посадка «Боинга» попала на видео

Tabloid TV / YouTube

Кадры c инцидентом на борту пассажирского самолета компании Air Peace в Нигерии появились в сети. Видео были опубликованы на YouTube.

ЧП произошло при посадке 22 июня. Авиалайнер вылетел за пределы полосы. Сообщается, что причиной инцидента могли стать плохие погодные условия.

Известно, что самолет направлялся из столицы Абуджи в Порт-Харкорт. Сообщается, что в результате инцидента никто не получил серьезных травм.

В апреле аварийная посадка «Боинга» с горящим двигателем в ЮАР попала на видео.

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