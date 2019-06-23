Туристки приехали в забронированный отель и обнаружили заброшенное здание

Жительницы Великобритании приехали в забронированный отель в Израиле и обнаружили на его месте заброшенные руины. Об этом пишет Daily Mail.

Мать и дочь Кристин и Тоня Силман отправились в Тель-Авив, предварительно забронировав на Booking.com номер в в отеле Royal Jaffa на период с 16 по 18 мая. Они хотели посетить международный конкурс «Евровидение». Отель привлек их комфортным расположением в старом городе, плоским телевизором в номере, ванными комнатами и видом на море. Пара заплатила 120 фунтов за ночь.

По приезде туристки обнаружили, не благоустроенную гостиницу, а пустое заброшенное здание с разбитыми окнами и лестничной площадкой, ведущей в никуда. «Это был не совсем тот пляжный отель с балконами, выходящими к морю, который мы ожидали», ― рассказывает старшая Силман. Она считает, что Booking.com должен был проверить место на предмет его существования в реальности прежде, чем позволить размещать объявление о нем у себя на сайте.

Пара обратилась за помощью в пятизвездочный отель по соседству, и его администратор рассказал им, что это не первый случай мошенничества по этому адресу. Он же помог им найти новое жилье, что далось с трудом из-за высокого спроса на гостиницы во время «Евровидения».

Силлман также сказала, что ей пришлось ждать час, пока в службе поддержки Booking.com ее вопрос передавали от одного сотрудника к другому. В итоге они возместили им стоимость второго жилья, а также оплатили такси и другие расходы.

Туристы и ранее не могли найти обещанный на Booking.com отель. Подобная ситуация случилась в России 22 июня 2018 года во время Чемпионата мира. Болельщики из Швеции и Аргентины приехали в Нижний Новгород, чтобы посмотреть матч, отправились в гостиницу Savinn Hotel, но не нашли ее. Заведения изначально не было по адресу, указанному на сайте Booking.com. Местная экскурсовод Ася Сорокина написала в Facebook, что другие посетители даже внесли предоплату, но остались без жилья.

Иностранцы попросили помощи у местных жителей. Новогородцы проводили приезжих до хостела. Представитель службы поддержки Booking.com заявил, что они проверяют все объекты, но не могут знать, что происходит со зданиями после проверки. «Если потом они исчезают и становятся несуществующими, то мы можем только разместить гостя в другом месте. Россия большая, все страны большие, мы не можем отвечать за то, как себя поведут люди», ― сказали в сервисе.

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