Калви решил бороться за отобранный банк

Инвестиционный фонд Baring Vostok, основанный обвиняемым в мошенничестве гражданином США Майклом Калви, оспорил решение Арбитражного суда Амурской области, из-за которого он утратил контроль над банком «Восточный», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, фонд направил в суд апелляционную жалобу. В ней указывается на противоправные действия со стороны банка «Юниаструм» и его акционеров, имевшие место в 2016 году. Впоследствии эта кредитная организация объединилась с «Восточным», а ее акционеры получили миноритарные доли в нем.

По утверждению компании Evision, дочерней структуры Baring Vostok, владельцы «Юниаструма» совершали манипуляции с ценными бумагами компаний, которые кредитовал банк, выводили из него активы и фальсифицировали отчетность. При этом все эти действия были якобы подтверждены Центробанком.

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Из-за этого, настаивает Evision, утратил свою силу заключенный между сторонами колл-опцион — контракт, дающий компании Артема Аветисяна (миноритарный акционер «Восточного») «Финвижн» право на покупку 9,99 процента акций «Восточного». Истцу якобы была предоставлена недостоверная информация.

Ранее Арбитражный суд Амурской области, а затем и лондонский арбитражный суд признали сделку с колл-опционом законной и имеющей юридическую силу. Это означает, что контроль над «Восточным» должен перейти к структурам Аветисяна и его бизнес-партнера Шерзода Юсупова. Именно последний написал заявление в полицию на Калви, обвинив его в мошенничестве и многократном завышении стоимости акций компании IFTG, которые Первое коллекторское бюро (все они также принадлежали Baring Vostok) передало «Восточному» в счет погашения долга.

Калви настаивает, что претензии к нему связаны с корпоративным конфликтом, а рамках которого он обвинял Аветисяна и Юсупова в недобросовестности. Основатель Baring Vostok вместе с пятью его сотрудниками в феврале был арестован московским судом, впоследствии переведен под домашний арест, срок которого истекает в середине июля.

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