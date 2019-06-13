Банку Калви предписали прекратить прием вкладов у населения

Центробанк предписал банку «Восточный» с 30 мая не увеличивать вклады граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малых и средних предприятий сверх имеющегося объема. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу банка.

Как уточнили представители банка, речь идет не о запрете, а о рекомендации не увеличивать объёмы депозитного портфеля. В «Восточном» заявили, что сейчас у них нет потребности наращивать депозитный портфель, поскольку банк отказался от роста активов и сейчас сконцентрировался на повышении их доходности.

Также регулятор предписал банку доначислить 5,1 миллиарда рублей резервов, чтобы покрыть проблемные кредиты, связанные с банком «Юниаструм».

Согласно отчетности МСФО за первый квартал 2019 года, объем вкладов физлиц в банке составил 144 миллиарда рублей. Вклады компаний составляют в портфеле банка 1,6 миллиарда рублей.

Между акционерами «Восточного» — Baring Vostok (основатель — Майкл Калви) и «Финвижн» Артема Аветисяна уже длительное время идет корпоративный конфликт. Аветисян настаивает на выкупе у Baring Vostok 10 процентов банка «Восточный». Baring Vostok отказывался от сделки на том основании, что перед слиянием «Юниаструма» и «Восточного» из первого банка выводились активы.

Майкл Калви вместе с пятью другими сотрудниками Baring Vostok был арестован в Москве в феврале по обвинению в хищении 2,6 миллиарда рублей, которые банку «Восточный» было должно Первое коллекторское бюро (ПКБ), также принадлежащее Baring Vostok. Впоследствии мера пресечения для Калви была заменена на домашний арест, срок которого истекает в июле.

В июне дело Калви прокомментировал президент Владимир Путин. Он призвал к спокойствию все стороны, заинтересованные в этом вопросе, заметив, что необходимо довериться следствию.

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