Силуанов пожаловался на усталость от дела Калви

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал «не фетишизировать» дело о мошенничестве, возбужденное против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что дело находится на контроле у руководства страны, и посетовал на «определенную усталость от этого вопроса». «Начинают говорить — ты поддержал Калви или не поддержал? Ты за Калви или против Калви? И вот начинается — а когда ты поддержал, сразу или через месяц?» — пояснил он.

По словам Силуанова, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) «про этот случай только и говорили», хотя существует много других проблем. Также он обратил внимание на то, что «бурю эмоций» вызывают только следственные действия в отношении иностранца, тогда как аресты российских бизнесменов проходят спокойно.

«Такая же ситуация существует в любой другой стране — во Франции, в США. Посмотрите, сколько иностранных бизнесменов находится за решеткой. По сто лет им дают и более. И никто не устраивает дебаты», — подчеркнул первый вице-премьер.

Силуанов выразил уверенность в том, что суд разберется и «это будет сделано объективно».

7 июня президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ призвал в деле Калви довериться следствию, которое проводит профессиональную и беспристрастную работу.

Основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви был арестован по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». В данный момент он находится под домашним арестом.

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