Лондонский суд отобрал у Калви российский банк

Трибунал Лондонского международного арбитража (LCIA) рассмотрел дело американского основателя российского инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и предписал ему продать 9,99 процента банка «Восточный» деловому партнеру и противнику по корпоративному спору Артему Аветисяну. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Издание ознакомилось с решением суда, вынесенным 14 июня. Согласно ему, контролируемая Baring Vostok и фондом Russia Partners кипрская компания Evision обязана исполнить колл-опцион — контракт, дающий неоспоримое право на покупку какого-либо актива. Согласно ему, Evision в 2016 году обязалась продать 9,99 процента «Восточного» компании «Финвижн», владельцем которой является Артем Аветисян, миноритарный акционер банка.

Ранее Evision отказывалась исполнять требования Аветисяна и сама подала иск в лондонский суд. Компания апеллировала к якобы имевшим место нарушениям со стороны Аветисяна при слиянии его бывшего банка «Юниаструм» с «Восточным» в 2016 году. По мнению компании Калви, Аветисян выводил из «Юниаструма» активы и таким образом нанес ущерб «Восточному», а потому опцион потерял юридическую силу. По этой же причине Evision несколько раз отказывалась его исполнять.

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Помимо этого, настаивала Evision, «Финвижн» продала свой опцион другому миноритарному акционеру «Восточного» Шерзоду Юсупову. Компания Аветисяна, в свою очередь, утверждает, что затем получила контракт обратно. Именно Юсупов стал инициатором уголовного дела в отношении Майкла Калви и еще пятерых сотрудников Baring Vostok, обвинив их в мошенничестве. По мнению Калви, заявление в полицию стало частью корпоративного конфликта вокруг банка «Восточный»: основатель Baring Vostok обвинял Аветисяна в выводе активов из «Юниаструма», а тот отвечал взаимными претензиями.

По версии следствия, отреагировавшего на заявление Юсупова, Калви убедил руководство «Восточного» принять в счет погашения долга Первого коллекторского бюро (ПКБ) акции люксембургской компании IFTG. Обе они, так же, как и банк «Восточный», контролировались Baring Vostok. По версии обвинения, которую уже опроверг российский арбитражный суд, акции стоили не 2,6 миллиарда рублей (размер долга ПКБ перед «Восточным»), а 600 тысяч. Калви вместе с коллегами были заключены под стражу, но затем переведены под домашний арест, срок которого истекает в июле.

В случае исполнения опциона, законность которого подтвердил лондонский суд, Baring Vostok потеряет контроль над банком «Восточный»: его доля снизится с 51,6 процента до 41,6. Вместе с тем доля нынешних миноритарных акционеров — «Финвижн», Шерзода Юсупова и бизнесмена Юрия Данилова — увеличится до 50,2 процента.

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