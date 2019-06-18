Лондонский суд отобрал у Калви российский банк

Трибунал Лондонского международного арбитража (LCIA) рассмотрел дело американского основателя российского инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и предписал ему продать 9,99 процента банка «Восточный» деловому партнеру и противнику по корпоративному спору Артему Аветисяну. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Издание ознакомилось с решением суда, вынесенным 14 июня. Согласно ему, контролируемая Baring Vostok и фондом Russia Partners кипрская компания Evision обязана исполнить колл-опцион — контракт, дающий неоспоримое право на покупку какого-либо актива. Согласно ему, Evision в 2016 году обязалась продать 9,99 процента «Восточного» компании «Финвижн», владельцем которой является Артем Аветисян, миноритарный акционер банка.
Ранее Evision отказывалась исполнять требования Аветисяна и сама подала иск в лондонский суд. Компания апеллировала к якобы имевшим место нарушениям со стороны Аветисяна при слиянии его бывшего банка «Юниаструм» с «Восточным» в 2016 году. По мнению компании Калви, Аветисян выводил из «Юниаструма» активы и таким образом нанес ущерб «Восточному», а потому опцион потерял юридическую силу. По этой же причине Evision несколько раз отказывалась его исполнять.
Помимо этого, настаивала Evision, «Финвижн» продала свой опцион другому миноритарному акционеру «Восточного» Шерзоду Юсупову. Компания Аветисяна, в свою очередь, утверждает, что затем получила контракт обратно. Именно Юсупов стал инициатором уголовного дела в отношении Майкла Калви и еще пятерых сотрудников Baring Vostok, обвинив их в мошенничестве. По мнению Калви, заявление в полицию стало частью корпоративного конфликта вокруг банка «Восточный»: основатель Baring Vostok обвинял Аветисяна в выводе активов из «Юниаструма», а тот отвечал взаимными претензиями.
По версии следствия, отреагировавшего на заявление Юсупова, Калви убедил руководство «Восточного» принять в счет погашения долга Первого коллекторского бюро (ПКБ) акции люксембургской компании IFTG. Обе они, так же, как и банк «Восточный», контролировались Baring Vostok. По версии обвинения, которую уже опроверг российский арбитражный суд, акции стоили не 2,6 миллиарда рублей (размер долга ПКБ перед «Восточным»), а 600 тысяч. Калви вместе с коллегами были заключены под стражу, но затем переведены под домашний арест, срок которого истекает в июле.
В случае исполнения опциона, законность которого подтвердил лондонский суд, Baring Vostok потеряет контроль над банком «Восточный»: его доля снизится с 51,6 процента до 41,6. Вместе с тем доля нынешних миноритарных акционеров — «Финвижн», Шерзода Юсупова и бизнесмена Юрия Данилова — увеличится до 50,2 процента.