Российский солдат-срочник сбежал из отдела полиции через окно и впал в кому

Солдат-срочник впал в кому после падения из окна отделения полиции в городе Анива (Сахалин). Об этом в понедельник, 24 июня, в пресс-службе регионального управления МВД сообщили изданию Sakhalin.info.

Как отмечается в сообщении, солдата в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции утром 24 июня. На задержанного составили протокол об административном правонарушении. Во время проведения дактилоскопии солдат оттолкнул полицейского, выбежал из кабинета и выпрыгнул в окно. Его госпитализировали в состоянии комы.

Как подчеркнули в региональном управлении МВД, в настоящее время по факту инцидента проводится служебная проверка. Виновных в нем полицейских привлекут к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

15 апреля сообщалось, что тело солдата срочной службы войсковой части 81819 нашли с огнестрельным ранением на военном аэродроме, расположенном недалеко от Липецка.

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