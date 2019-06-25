В России придумали беспохмельное пиво

Химики Уральского федерального университета (УрФУ) придумали способ создать пиво, после употребления которого у человека не будет болеть голова. Об этом рассказала профессор УрФУ Елена Ковалева, сообщила пресс-служба университета.

Специалисты подбирают режимы и условия, изменяя свойства дрожжей, и применяют вкусовые добавки. Уральские ученые также сотрудничают с петербургским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), чтобы использовать при варке пива экстракты корней кудзу и водорослей хлорелла. Они снижают токсичное воздействие алкоголя, и пиво «становится функциональным продуктом».

На основе отходного продукта пивоваренного производства — пивной дробины — в лаборатории разрабатывают печенье и батончики-мюсли. Дробина — это разваренный солод, остающийся после варки и откачки сусла, в ней содержатся полезные крахмал, клетчатка, витамины и пребиотики. В необработанном виде дробина слишком жесткая, но после ферментации ее можно добавлять к овсяной муке. При этом полезные вещества из муки будут усваиваться полностью, «что выгодно отличает функциональный продукт от БАД». В университете считают, что это важно для жителей больших городов, которые нуждаются в полезных пищевых добавках.

В мае стало известно, что россияне стали заменять дорогой алкоголь более дешевым — пивом и водкой. Доля пива в сегменте алкогольных напитков увеличилась с 55,4 в конце 2018-го до 64,2 процента в апреле 2019-го. Спрос на водку остается стабильным, ее доля занимает около 10 процентов.

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