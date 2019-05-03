Россияне осудили «пивной» танк в честь Дня Победы

Жители Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) резко отреагировали на тематически оформленный ко Дню Победы торговый стенд в одном из местных продуктовых магазинов. Соответствующий снимок был опубликован в интернет-сообществе, посвященном городу во «ВКонтакте».

На снимке видно сооружение в виде советской самоходной артиллерийской установки или танка, украшенное георгиевской лентой и красной звездой, внутри него размещены банки с пивом, а вокруг — упаковки с кетчупом и мангал с шампурами.

«Какой позор», — говорится в подписи к посту.

Пользователи сети поддержали автора записи. «Жаль, что нет у нас органов, штрафующих за ненадлежащее использование георгиевской ленточки и символов Победы», — отметил один. «Люди, что с вами творится? Где моральные принципы? Чему вас в школе учили? (...) На этом не стоит делать рекламу, мы не знаем, что такое война, и дай бог не знать. Должно быть уважение к тем, кто жизни отдавал, чтобы мы жили», — высказался другой.

Ранее 2 мая в одном из магазинов Нижнего Новгорода местный житель заметил в продаже георгиевские ленточки со свастикой. После этого он решил провести контрольную закупку и приехал в магазин вместе с журналистами. Однако сотрудники торговой точки отреагировали на появление камер агрессивно и устроили драку.

В свою очередь власти Нижегородской области не увидели злого умысла в реализации таких ленточек со свастикой. Замглавы региона Дмитрий Краснов заявил, что это похоже на «неудачное использование чувствительных символов».

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