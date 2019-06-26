Студентка перетерпела схватки ради экзамена и родила

В городе Уэртинг, Англия, студентка отправилась рожать сразу после того, как сдала экзамен. Об этом сообщает британское издание Metro.

20-летняя Хиара Дарбишир (Khiara Darbyshire), студентка-гример, отправилась на итоговый экзамен через два дня после того, как врачи начали стимулировать у нее роды. Британка рассказала о своем состоянии учителю, который разрешил ей уйти, учитывая схватки. Однако Дарбишир решила сдать тест до появления ребенка.

«Я подумала, что лучше сдам все во время схваток, а не с кричащим ребенком наперевес, и просто сделала это», — призналась Дарбишир.

По словам студентки, она пользовалась прибором для электромиостимуляции мышц тела, который помог ей облегчить боль, а также использовала дыхательные техники. После полуторачасового экзамена британка сразу же отправилась в больницу, где родила девочку по имени Поппи (Poppy).

Дарбишир уже не в первый раз сдает экзамены перед родами. В 16 лет она писала тест по географии и испытывала сильные боли. Через несколько дней после экзамена она родила сына по имени Хьюго (Hugo).

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