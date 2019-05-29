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Женщина приняла у себя роды в машине на глазах у трех детей

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Жительница американского штата Невада приняла у себя роды в машине по пути в больницу. Как сообщает Daily Mail, десятилетний сын снимал происходящее на видео.

В пятницу, 24 мая, Майк Энтони Аддисон (Mike Anthony Addison) вез беременную жену Руди Нейпир (Rudy Napier) на плановый осмотр у врача. Супруги попросили своего сына Джейдена (Jayden) записать поездку на видеокамеру. Внезапно женщина закричала: «Майк, я рожаю, Майк, я рожаю», на что испуганный отец ответил: «Нет, это не так».

Когда Аддисон понял, что жена не шутит, он принялся говорить на камеру: «Хей, Джоли, это твой папа. Мы все ждем твоего появления, не терпится взять тебя на руки». Затем мужчина передал слово сыну и двум дочерям, находящимся на задних сиденьях. Джейден повернул камеру на себя и шутливо сказал: «Поторапливайся». Сестры молча сидели рядом с братом и плакали.

Нейпир и новорожденную девочку благополучно доставили в больницу и вскоре выписали. Жизни младенца ничто не угрожает.

«Я занимался разными "вещами" на переднем сиденье моих автомобилей… Но присутствовать на родах и вести машину, в которой помимо жены сидят три ребенка...», — написал отец в Facebook, сопроводив пост видеороликом рождения дочери Джоли Таверн Аддисон (Jolee Lavergne Addison). Запись стала вирусной и собрала больше девяти миллионов просмотров.

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