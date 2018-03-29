Американка приняла беременность за отравление китайской курицей и родила

Американка вызвала скорую из-за отравления курицей из китайского ресторана, но врачи объяснили ей, что у нее начались схватки. Как сообщает издание USA Today, женщина не знала о своей беременности.

Кристал Гэйл Эмерсон (Crystal Gail Amerson) из штата Флорида рассказала, что проснулась около четырех часов утра в понедельник 26 марта от болей в животе и тошноты. 29-летняя американка списала боли на отравление блюдами китайской кухни, которые она ела накануне вечером. Однако боль усиливалась, и она все же решила вызвать медиков.

Женщина родила в машине скорой помощи по пути в больницу. Раньше этой бригаде ни разу не приходилось принимать роды. Однако все прошло удачно, и у Эмерсон родился здоровый мальчик, которого назвали Оливером.

У Эмерсон это второй ребенок. Она отметила, что как и при прошлой беременности, у нее не было практически никаких симптомов. «Моя фигура и в прошлый раз почти не менялась, и мне не было плохо по утрам», — рассказала она.

Эмерсон отметила, что после произошедшего вряд ли сможет есть китайскую еду. «Она меня травмировала, и я не уверена, что смогу смотреть на нее», — добавила она.

Врач Джули де Сезаре (Julie DeCesare) объяснила, что иногда женщины могут узнать о беременности за несколько часов до родов, но за ее двадцатилетнюю практику такое случалось всего трижды.

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