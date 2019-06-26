Немецкая полиция показала фото голого мужчины и поглумилась

Полиция Бранденбурга опубликовала в официальном Twitter-аккаунте фотографию мужчины, который разделся догола из-за аномальной жары.

На одном из снимков голый водитель сидит за рулем скутера в шлеме и обуви. На следующем кадре, снятом из салона автомобиля, мужчина по просьбе полицейского надевает штаны. Авторы публикации предложили читателям придумать к новости подходящий заголовок.

Пользовательница сети Сара Леманн (Sarah Lehmann) предположила, что во Франкфурте, где температура поднимается до 40 градусов Цельсия, не так много голых людей. Полиция попросила своих коллег из Франкфурта подтвердить слова женщины.

«У нас жители заботятся о своей коже и выходят на улицу одетыми», — ответили они. «Тогда мы спокойны!» — иронично заключили власти Бранденбурга.

Патрульные не стали наказывать мужчину, поскольку у них не было на то веских оснований. Они могли оштрафовать водителя только в том случае, если его внешний вид вызвал бы недовольство общественности. «Ездить голышом не запрещено, но это опасно. Можно упасть и сильно пораниться. Мы предупредили его, что на него могут написать заявление, и его задержат», — написали полицейские.

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