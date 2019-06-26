Спор политика и журналиста перерос в мордобой в прямом эфире

dailymail.co.uk

В эфире пакистанского телеканала поспорили политик от партии «Движение за справедливость» Мансур Али Сиял (Masroor Ali Siyal) и журналист Имтиаз Хан (Imtiaz Khan). Как сообщает Daily Mail, перепалка переросла в драку в студии.

Инцидент произошел во время трансляции одного из выпусков передачи News Line, в ходе которой гости и журналисты обсуждают политические и социальные события в стране. Во время одного из эфиров Сиял предупредил Хана о неправильном тоне в разговоре. На это журналист сказал, что сам не потерпит грубости.

После этого оба встали, и Сиял взял Хана за ворот одежды и повалил на пол. Журналисту удалось встать, и между мужчинами началась драка. Ведущий и гости в студии поспешили разнять оппонентов.

По данным издания, видео стало популярно среди пользователей соцсетей в Пакистане. Многие осудили действия политика по отношению к журналисту.

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