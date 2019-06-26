Жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала

Велта Задорнова, первая жена скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова, выиграла суд с Первым каналом, по итогам которого ей присудили 3,75 миллиона рублей. Решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Москвы.

В своем иске Задорнова требовала взыскать с телеканала 7,5 миллиона рублей — по 1,5 миллиона за каждую из пяти трансляций концертов ее бывшего супруга «Умом Россию не поднять» и «Кому на Руси жить?». Таким образом суд удовлетворил иск лишь частично.

В первой версии иска, который был подан 22 января, Задорнова оценила нанесенный ущерб в 4,5 миллиона рублей. Упоминалось использование выступлений сатирика из концертной программы «Умом Россию не поднять» от 21 июля и 10 ноября 2018 года.

Позднее иск был дополнен. Сумма ущерба выросла до 7,5 миллиона рублей. В него были добавлены еще нарушения — о показе на Первом выступлений из «Кому на Руси жить?» от 10 ноября 2017 года, 21 июля и 10 ноября 2018 года.

Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года. Он страдал от тяжелого онкологического заболевания. Авторские права на свои произведения сатирик поделил между первой и второй женами — Велтой Задорновой и Еленой Бомбиной.

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