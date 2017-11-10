Российские знаменитости рассказали о влиянии Задорнова на них и на Россию

Коллеги Михаила Задорнова по цеху, а также знаменитости, которые не были с ним знакомы, рассказали о влиянии, которое сатирик оказал на них и на целое поколение.

Евгений Петросян, находящийся на гастролях в Екатеринбурге, заявил, что Задорнов был его другом и единомышленником. Юморист намонил, что Задорнов создал для него множество номеров, имевших большой успех. Петросян признался, что чувствует «огромное горе» в связи с кончиной сатирика.

Публицист Максим Кононенко поделился впечатлениями от выступления Задорнова в «Олимпийском».

«Это было в начальные девяностые, когда он был на пике, но все равно — представьте себе артиста разговорного жанра в "Олимпийском". Я до сих пор помню, как у меня от хохота болел живот, я выл уже, не в силах смеяться. И вместе со мной выли многие тысячи людей. Причем я сидел на самой верхотуре, и Задорнов на огромной сцене был для меня не более комара. Но его ошеломительная энергетика доходила и туда», — написал Кононенко в своем Telegram-канале.

По словам коллеги Задорнова, сатирика Семена Альтова, никто из юмористов, кроме него, никто не смог в одиночку собирать стадионы.

Российский артист клоунады, народный артист РСФСР Юрий Куклачев вспомнил, как познакомился с Задорновым. В 1988 году сатирик пришел посмотреть на номера, которые подготовил артист и, по его словам, пришел в восторг. В кулуарах они пообщались, Задорнов спросил, в чем успех Куклачева. «Никогда не останавливаться», — ответил тот. Куклачев назвал Задорнова великим российским комиком.

Еще один коллега сатирика, пианист Левон Оганезов рассказал о том, что Задорнов всегда отличался прямотой и никогда не менял своей позиции. По его словам, он оказывал гипнотическое действие на зрителей. По степени влияния он сравнил Задорнова с Михаилом Жванецким.

Соболезнования высказал мэр Риги Нил Ушаков.

О смерти Задорнова стало известно 10 ноября. Последний год сатирик боролся с раком мозга, проходил лечение за рубежом. Летом 2017 года он отказался от терапии, чтобы побольше времени уделить семье.