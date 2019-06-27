Врачи наложили мальчику гипс на здоровую руку

В индийском штате Бихар семилетнему ребенку случайно наложили гипс не на ту руку. Об этом сообщает информационный портал NDTV.

В понедельник, 24 июня, мальчик по имени Файджан (Faijan) упал с мангового дерева и повредил левую руку. Мальчика доставили в больницу, где ему с помощью рентгена диагностировали перелом. Однако после этого медики наложили гипс на правую руку Файджана, а не на левую, несмотря на протесты ребенка.

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«Я пытался объяснить им все, пока они меня лечили, но они не слушали меня и накладывали гипс не на ту руку», — рассказал журналистам мальчик.

Мать Файджана назвала произошедшее «вопиющей небрежностью». Она призвала власти наказать руководство больницы и отметила, что во время приема им «не дали ни таблетки».

Министр здравоохранения штата поручил подчиненным разобраться в ситуации и наказать виновных.

В апреле 2018 года сообщалось о старшем враче из больницы в Дели, случайно прооперировавшем ногу пациенту с травмой головы. Процедура проводилась под наркозом, поэтому больной не осознавал, что с ним делают, и никак не мог этому помешать.

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