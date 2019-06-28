Оззи Осборн запретил Трампу использовать свою музыку в предвыборной кампании

Британский рок-музыкант Оззи Осборн направил в предвыборный штаб президента США Дональда Трампа уведомление с требованием не использовать его музыку в политических целях. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказала супруга исполнителя Шэрон Осборн.

Фото опубликовано @sharonosbourne

«Учитывая несанкционированное появление композиции Оззи Осборна Crazy Train, мы направили уведомление штабу Трампа (и любым другим), в котором говорится о запрете на использование музыки Осборна в политической рекламе и любых политических кампаниях», — написано в публикации.

Также жена артиста посоветовала главе США обратиться к своим «друзьям-музыкантам», к которым причислила рэпера Канье Уэста, певца Кида Рока и гитариста Теда Ньюджента.

Ранее президент США опубликовал видео в своем Twitter, на котором трансляция дебатов кандидатов от демократической партии на президентской гонке прервалась кадрами с Трампом под песню Осборна Crazy Train.

Весной телеканал HBO, транслировавший сериал «Игра престолов», призвал президента не использовать интеллектуальную собственность в политических целях. 18 апреля Трамп отреагировал на полный доклад с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера мемом из «Игры престолов».

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