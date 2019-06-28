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Убивший десятки людей мост в Генуе снесли за несколько секунд

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В итальянском городе Генуя в пятницу, 28 июня, снесли остатки моста, при обрушении которого в 2018 году погибли 43 человека. Об этом сообщает BBC News, видео доступно на YouTube.

Эксперты разместили взрывчатку как на еще остававшихся опорах моста, так и на дорожном полотне. Кроме того, вокруг моста разместили баки с водой, были также включены системы поливания для борьбы с пылью. За несколько минут до демонтажа прозвучала сирена, а сам снос занял всего восемь секунд.

Отмечается, что перед операцией из прилегающих к мосту районов эвакуировали тысячи людей. Вернуться в дома и офисы они смогут позднее в течение дня, когда район признают безопасным. Также были перекрыты дороги в радиусе 300 метров.

Мост Моранди длиной 1,2 километра был построен в 1967 году. В 1990-х на нем проводились серьезные ремонтные работы, а в 2016-м прошла реконструкция. BBC News отмечает, что обычно подобные постройки служат не менее 100 лет. Однако 14 августа 2018 года 200-метровая часть моста обрушилась во время ливня вместе с находившимися на ней автомобилями.

После произошедшего выяснилось, что поддерживавшие конструкцию стальные ванты за годы эксплуатации разрушались в том числе из-за воздействия морского воздуха. Также на них могло негативно повлиять интенсивное движение: за год по мосту проезжало в среднем около 25 миллионов автомобилей.

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