Обрушение моста в Италии попало на видео

В сети появилось видео, снятое городскими камерами в Генуе, на котором запечатлено обрушение автомобильного моста. Кадры опубликовал на YouTube-канал издания La Repubblica.

Часть автомобильного моста в Генуе длиной около 200 метров обрушилась 14 августа. В результате под завалами оказались десятки легковых машин и несколько грузовиков. По официальным данным, в происшествии погибли 43 человека. Спасатели также предупредили, что еще одна часть моста в Генуе, оставшаяся без креплений, может рухнуть на жилые дома.

Причина обрушения пока неизвестна. По одной из версий, инцидент произошел из-за сильного дождя. По словам прокурора Генуи, это произошло из-за человеческой ошибки, а не рокового стечения обстоятельств.

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