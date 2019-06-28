Институты развития расширят сотрудничество с METRO AG

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и Сбербанк договорились о продвижении в России цифровой платформы компании METRO AG для развития малого и среднего предпринимательства в сфере общественного питания. Об этом сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов по итогам совещания делегации ВЭБ.РФ в Дюссельдорфе с METRO AG.

В ходе переговоров стороны обсудили интеграцию цифровых решений в развитие малого и среднего предпринимательства. В частности, была представлена разработанная METRO AG цифровая гастро-платформа DISH, предоставляющая комплексное решение для участников индустрии общественного питания, а также позволяющая перевести в цифровой формат бизнес-процессы. Сначала платформа была запущена в Германии и Италии, а с 2019 года — еще в 14 странах.

«Индустрия общественного питания — это одна из крупнейших и важнейших сфер, которая практически не оцифрована. Мне бы хотелось, чтобы мы работали совместно с вами и Сбербанком по продвижению этой платформы в России, я такое предложение сделал Герману Оскаровичу Грефу, он меня поддержал. Вы знаете, что Сбербанк — это крупнейший финансовый институт в России и обладает необходимым инструментарием и технологиями, мы, как институт развития, заинтересованы в технологическом развитии предприятий малого и среднего бизнеса в России и постоянно работаем над этим, совместно нам удастся имплементировать это цифровое решение в нашей стране», — отметил на совещании Игорь Шувалов.

Стороны также обсудили и другие инструменты по развитию цифровизации в малом и среднем предпринимательстве, призванные повысить производительность предприятий общественного питания, создать более свободные условия в бизнесе, улучшить отношения с клиентами и сотрудниками, а также создать новые бизнес-модели.

Ранее, в марте 2019 года Корпорация МСП, МСП Банк, ДОМ.РФ и компания «МЕТРО Кэш энд Керри» договорились о содействии развитию малого и среднего предпринимательства и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, в частности, о развитии сети магазинов в формате «у дома» и мобильной торговли.

Подписанное сторонами соглашение предусматривает комплексную поддержку со стороны участников: от поиска помещений для магазинов и оказания финансово-гарантийной и лизинговой поддержки малому бизнесу, сельскохозяйственным кооперативам и фермерам до расширения каналов сбыта за счет реализации произведенной продукции, в том числе в рамках франчайзинговой программы «Фасоль». Реализация соглашения будет проводиться с помощью инструментов геомаркетингового сервиса Корпорации МСП — Портала Бизнес-навигатора МСП.

Кроме того, Корпорация МСП активно сотрудничает с МЕТРО Кэш энд Керри в области оказания содействия по обеспечению доступа сельскохозяйственным кооперативам и фермерам к поставкам в федеральные розничные сети. Между Корпорацией МСП и компанией «МЕТРО Кэш энд Керри Россия» заключено соответствующее соглашение.