В Крыму удивились заявлению Порошенко о статусе полуострова

Бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма, считает вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 28 июня.

Он прокомментировал слова Порошенко о том, что Москва, добившись восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ, сделала первый шаг для признания Крыма российской территорией. Политик отметил, что с этим необходимо бороться как с «раковой опухолью».

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«Крым действительно проходит процедуру политического признания. Крым постепенно оформляет с точки зрения международного восприятия свой российский статус», — сказал Бобков.

25 июня Порошенко заявлял, что собирается бороться с распространением «вируса всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса». Так он отреагировал на приглашение российских дипломатов на июньскую сессию ПАСЕ.

Порошенко, находясь на посту президента Украины, неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям в Донбассе. Легитимность присоединения Крыма он не признает. Новый президент Владимир Зеленский придерживается этой же политической линии.

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