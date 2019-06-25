Порошенко вознамерился бороться с «вирусом всепрощения России»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало мощным вызовом для его страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам политика, это является первым серьезным дипломатическим ударом, который Киев пропустил за последние пять лет. «Но теперь удар нанесен не только по Украине, но и по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена», — заявил он.

Порошенко пообещал, что будет бороться с распространением «вируса всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса». По его словам, для этой цели он задействует все свои внешнеполитические связи.

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25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации и официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. При этом возможность оспаривания полномочий российской делегации сохраняется. Кроме того, глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье подчеркнула, что приглашение России для участия в этой сессии носит исключительный характер.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ — в частности, права голоса — в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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