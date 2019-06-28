Германия усложнит жизнь многоженцам и террористам

В немецком парламенте 27 июня утвердили пакет поправок к закону о гражданстве ФРГ: они направлены против террористов, многоженцев и тех, кто предоставляет ложные данные, передает Deutsche Welle.

Законодательство Германии изменилось в трех моментах. Во-первых, теперь членов террористических группировок с двойным гражданством будут лишать немецкого паспорта. Такая же мера будет применяться в тех случаях, когда гражданин ФРГ вступил в любое другое вооруженное формирование без разрешения от германского министерства обороны.

При этом участвовать в боевых действиях необязательно: гражданства будут лишать за сам факт причастности к группировке. Исключение в этом вопросе сделают лишь для несовершеннолетних.

Вторая поправка касается запрещенного в Германии многоженства: иностранцы, находящиеся в немоногамном браке, лишились возможности получить паспорт ФРГ. Предложившие ее депутаты посчитали, что такая мера поспособствует интеграции иммигрантов в немецкую культуру.

Третье дополнение немецкого законодательства направлено на просителей гражданства, предоставивших неверные личные данные: с такой проблемой власти Германии столкнулись в ходе миграционного кризиса в 2015 году. Тогда более двух третей беженцев не смогли предъявить паспорта, а многие из них использовали поддельные сирийские документы. Теперь уличенным в обмане придется ждать гражданства десять лет вместо пяти, как было раньше.

В 2017 году подобную меру против террористов приняли и в России: Госдума одобрила поправки в законы о гражданстве, позволяющие лишать гражданства россиян, виновных в преступлениях террористической направленности.

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