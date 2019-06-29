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Крупнейший сервис с авиабилетами оправдался за исчезновение рейсов в Крым

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В сервисе по бронированию авиабилетов Skyscanner объяснили исчезновение перелетов в Крым. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Представитель сервиса предположил, что отсутствие указанных авиабилетов может быть связано с техническим сбоем. Однако он добавил, что не располагает официальной информацией о настоящей причине.

Рейсы из всех крупных городов России до Симферополя были недоступны весь день 28 июня. Авиабилеты в Крым также не появились в системе. В компании не смогли объяснить причину отсутствия перелетов. Собеседник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, заявил, что это может быть связано с санкциями, которые Евросоюз ввел в отношении России из-за референдума в Крыму.

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